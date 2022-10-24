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Мишустин рассказал, чем будет заниматься Координационный совет по обеспечению потребностей ВС РФ

Андрей Аркадьев
16:03 24.10.2022
Глава российского правительства сегодня проводит первое заседание Координационного совета при правительстве РФ, созданного для обеспечения потребностей СВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Координационный совет будет заниматься всем комплексом вопросов, связанных с обеспечением потребностей ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Президентом подписан указ о создании Координационного совета. Он будет заниматься всем комплексом вопросов, связанных с обеспечением потребностей наших Вооруженных сил при проведении специальной военной операции», - сказал он.

Речь идет об определении целевых заданий по поставкам вооружений, техники, бюджетному финансированию, формированию цен, подбору поставщиков, подрядчиков, созданию профильной инфраструктуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Мишустин возглавит специальный Координационный совет при правительстве. В состав новой структуры также войдет мэр Москвы Сергей Собянин. Члены Координационного совета будут докладывать Путину об обеспечении потребностей спецоперации.

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