Правительство Подмосковья закупило дополнительное обмундирование мобилизованным
Комплект дополнительного обмундирования из 22 предметов получают мобилизованные из Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что комплекты получают как призванные по частичной мобилизации, так и добровольцы.
«Все без исключения у нас комплектуются дополнительным обмундированием, которое состоит из 22 предметов», - процитировало 360tv губернатора Подмосковья.
По данным администрации Подмосковья, в минувшие выходные бригада, которая занимается оснащением мобилизованных, побывала в Наро-Фоминске, а ранее - в Твери.
«Хочу нашу бригаду, которая занимается оснащением, поблагодарить и еще раз сделать акцент на том, чтобы это не оставалось на складах, а чтобы ребята все-таки получали на руки то, что нами закуплено, и уже распоряжались этим так, как они считают нужным», - отметил Воробьев.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье выполнили план по частичной мобилизации.