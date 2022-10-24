Правительство Подмосковья закупило дополнительное обмундирование мобилизованным

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Комплект дополнительного обмундирования из 22 предметов получают мобилизованные из Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что комплекты получают как призванные по частичной мобилизации, так и добровольцы.

«Все без исключения у нас комплектуются дополнительным обмундированием, которое состоит из 22 предметов», - процитировало 360tv губернатора Подмосковья.

По данным администрации Подмосковья, в минувшие выходные бригада, которая занимается оснащением мобилизованных, побывала в Наро-Фоминске, а ранее - в Твери.

«Хочу нашу бригаду, которая занимается оснащением, поблагодарить и еще раз сделать акцент на том, чтобы это не оставалось на складах, а чтобы ребята все-таки получали на руки то, что нами закуплено, и уже распоряжались этим так, как они считают нужным», - отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье выполнили план по частичной мобилизации.