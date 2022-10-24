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Минобороны России: Запорожская АЭС подверглась 39 ударам со стороны киевского режима

14:04 24.10.2022
Прогноз российских специалистов, подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что возможный выброс радиоактивных веществ может затронуть практически всю Европу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Запорожская АЭС подверглась 39 ударам со стороны киевского режима. Об этом сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его данным, начиная с 24 февраля и по настоящий момент территория атомной электростанции подверглась 39 огневым ударам ВСУ, в том числе 10 из которых - с применением БПЛА, 29 - с использованием различных артиллерийских систем.

© Министерство обороны России

Как отметил Кириллов, обстрелы станции не вызывали опасения у мирового сообщества, так как, по заключению ряда американских специалистов, риск от попадания снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива незначителен, а сами ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета.

Однако проведенный российскими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что возможный выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не обладает информацией о направлении экспертов МАГАТЭ на Украину после заявлений российской стороны о подготовке Киевом «грязной бомбы». А представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал позицию Запада по данному вопросу, заявив, что его недоверие к информации РФ не означает отсутствия угрозы применения такой бомбы.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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