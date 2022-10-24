Минобороны России: Запорожская АЭС подверглась 39 ударам со стороны киевского режима

Прогноз российских специалистов, подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что возможный выброс радиоактивных веществ может затронуть практически всю Европу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Запорожская АЭС подверглась 39 ударам со стороны киевского режима. Об этом сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его данным, начиная с 24 февраля и по настоящий момент территория атомной электростанции подверглась 39 огневым ударам ВСУ, в том числе 10 из которых - с применением БПЛА, 29 - с использованием различных артиллерийских систем.