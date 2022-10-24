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Лавров заявил, что у РФ нет информации об отправке экспертов МАГАТЭ на Украину

Егор Левин
13:53 24.10.2022
Глава МИД РФ подчеркнул, что украинская сторона любит передергивать факты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не обладает информацией о направлении экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территорию Украины после заявлений российской стороны о подготовке Киевом «грязной бомбы». По данным главы МИД РФ, гендиректор агентства Рафаэль Гросси только согласился рассмотреть такую возможность.

«Что касается заявления Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси согласился направить миссию экспертов, - у меня такой информации нет. В том же заявлении Кулеба, сообщив о том, что якобы уже МАГАТЭ согласилось отправить экспертов, сказал, что, в отличие от России, Украина действует прозрачно, скрывать нечего. Мягко говоря, не очень четкое изложение истории болезни и фактов», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что украинская сторона любит передергивать факты.

Ранее у Москвы появилась информация о подготовке киевским режимом на территории страны провокации, связанной с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и запуск мощной мировой антироссийской кампании.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал позицию Запада по «грязной бомбе». По словам официального представителя Кремля, недоверие Запада к информации РФ не означает, что угроза применения такой бомбы перестает существовать.

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