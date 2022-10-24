«Угроза налицо, дальше их дело - верить или нет»: Песков прокомментировал позицию Запада по «грязной бомбе»

По словам официального представителя Кремля, недоверие Запада к информации РФ не означает, что угроза применения такой бомбы перестает существовать.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недоверие Запада к предупреждению Москвы о том, что на Украине есть угроза создания «грязной бомбы».

«Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо, эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны, а дальше уже их дело - верить или не верить», - указал официальный представитель Кремля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров выразил французскому коллеге обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». С аналогичным заявлением Шойгу обратился к турецкому, британскому и американскому министрам обороны.