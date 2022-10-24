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МО РФ: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях ядерного заражения

14:12 24.10.2022
Как утверждает начальник войск РХБЗ, Украина рассчитывает выставить РФ как ядерного террориста провокацией с «грязной бомбой».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях ядерного заражения, заявил 24 октября на брифинге для иностранных военных атташе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», - сказал он.

Кириллов обвинил официальный Киев в подготовке провокаций с применением «грязной бомбы» с целью запугивания жителей Украины, увеличения потока беженцев в Европу и выставления РФ как ядерного террориста.

По словам начальника войск РХБЗ, на Украине есть мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главами минобороны Франции, Турции и США и довел до собеседников «свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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