МО РФ: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях ядерного заражения
Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях ядерного заражения, заявил 24 октября на брифинге для иностранных военных атташе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», - сказал он.
Кириллов обвинил официальный Киев в подготовке провокаций с применением «грязной бомбы» с целью запугивания жителей Украины, увеличения потока беженцев в Европу и выставления РФ как ядерного террориста.
По словам начальника войск РХБЗ, на Украине есть мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главами минобороны Франции, Турции и США и довел до собеседников «свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов