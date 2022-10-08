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Вирусолог РАН объяснил, когда в Россию может прийти новый всплеск COVID-19

Максим Крюков
05:12 08.10.2022
Также он отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19.
Вирусолог РАН объяснил, когда в Россию может прийти новый всплеск COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев выразил мнение, что рост заболеваемости коронавирусом среди россиян в 2022 году возможен, если появится новый вариант инфекции, который избегает иммунного ответа. Также он отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19.

«В настоящее время наблюдается снижение количества новых случаев, это связано с тем, что после прихода новых вариантов "омикрона" вновь создалась иммунная прослойка, которая и обеспечивает снижение заболеваемости. В этом году рост заболеваемости возможен в случае появления новых вариантов коронавируса, которые будут избегать иммунного ответа, как это было в случае с "омикроном"», - передает его слова ТАСС.

По мнению Лукашева, если это не произойдет, то коллективный иммунитет, который появится у людей за последние два месяца, в течение следующих месяцев не позволит развиваться новым волнам вируса.

«Но по мере падения коллективного иммунитета, ближе к середине зимы или весне, возможны новые подъемы заболеваемости даже без появления новых штаммов», - добавил вирусолог.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в конце осени - начале зимы в России может быть отмечена очередная волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем врачи заявили об активизации гриппа и призвали своевременно сделать прививку.

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