NBC: экономика США в опасности из-за обмеления реки Миссисипи

Из-за засухи по реке не могут пройти баржи с сельхозпродукцией и сталью.

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В реке Миссисипи в США из-за засухи произошло сильнейшее падение уровня воды. Из-за этого движение барж по реке замедлилось или полностью остановилось. По мнению журналиста телеканала NBC, это может спровоцировать в Штатах экономический кризис.

«Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5-6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне», - рассказал корреспондент телеканала Морган Чески.

В конце марта 2021 года контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, полностью его перегородив на несколько дней. Ущерб мировой экономике составил почти 100 миллиардов долларов.