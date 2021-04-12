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Требует перемен: как инцидент в Суэцком канале заставил меняться мировую транспортную логистику

Светлана Головина
Игорь Балдин
04:00 12.04.2021
Контейнеровоз Ever Given сел на мель 21 марта, в результате чего было заблокировано движение около 400 судов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress
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Севший на мель в конце марта 2021 года контейнеровоз Ever Given нанес ущерб мировой экономике почти в 100 миллиардов долларов и наглядно показал, что Суэцкий канал слишком мал для возросших аппетитов компаний-гигантов. Объемы морских перевозок становятся масштабнее, размер танкеров больше, а значит проблемы с движением груза из Азии в Европу и обратно  будут только нарастать. В связи с этим все сейчас ищут обходные маршруты поставок.

«Надо или гнать через канал корабли, которые по тоннажу соответствуют той трассе, через которую они идут. Не надо пытаться впихнуть верблюда в игольное ушко. Мир меняется! Ну не бывает так, чтобы то, что десятки лет, а в случае с Суэцким каналом уже существенно более ста лет, работало, продолжало работать также», - считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Одна из самых реалистичных альтернатив - российский Северный морской путь.  За последние пять лет грузопоток по нему увеличили почти в 5 раз. Во многом это связано с тем, что Россия строит новые ледоколы, которые позволяют двигаться по данному маршруту в любое время года.

В качестве альтернативы у России есть огромная, разветвленная сеть железных дорог, по которым большинство товаров поставляются в Азию и Иран. Первая ветка идет через Европу, БАМ, Монголию и Китай, вторая – до Поднебесной через Казахстан, третья - Закавказье, Иран и дальше направление почти параллельно Суэцкому каналу.

Чтобы грузопоток увеличился, нужно модернизировать Транссибирскую магистраль - рыть новые тоннели и прокладывать ветки.  Однако ее модернизация и развитие Северного морского пути серьезно раздражает американские власти.

Не только Россия, Америка, Китай, но и Турция сейчас ищет свое место на новой карте мировой логистики. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил о начале строительства нового канала Стамбул, который должен соединить Черное и Мраморное море.

Подробнее о том, как будет меняться мировая транспортная логистика и как это повлияет на мировую экономику смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Балдина.

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