СВР: Россия обеспокоена западной риторикой о возможности применения ядерного оружия

Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что у России, в отличие от стран Запада, такая риторика отсутствует в принципе.

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Обеспокоенность России западной риторикой о возможности применения ядерного оружия выразил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо», - заявил Нарышкин журналистам.

При этом он подчеркнул, что у России, в отличие от стран Запада, такая риторика отсутствует в принципе.

Также глава СВР заявил, что мир не должен допустить обладания ядерным оружием Украиной.

А в Совбезе РФ напомнили, что в ядерной доктрине США размыто указаны основания для ударов.