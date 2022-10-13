В Совбезе РФ заявили, что в ядерной доктрине США размыто указаны основания для ударов

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что в ядерной доктрине США условия для нанесения ударов прописаны размыто и непонятно. Он утверждает также, что в российских Основах государственной политики в области ядерного сдерживания «исчерпывающим образом прописаны условия применения Россией ядерного оружия».

«В этом отличие нашей доктрины от американского Обзора ядерной политики. У нас все прописано четко, а у них - размыто, непонятно. Эксперты до сих пор до конца не могут понять, в каких именно случаях американцы оставляют за собой право нанесения ударов, в том числе превентивных», - указал Венедиктов в беседе с ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что привести к Армагеддону может внезапная ошибка при применении тактического ядерного оружия. По его словам, никто не застрахован от ошибок и просчитать все наперед невозможно.