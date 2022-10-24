Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания ядерным оружием Украиной

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Мир не должен допустить, чтобы у официального Киева было ядерное оружие, уверен директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», - заявил он.

Риторика Запада о возможности применения ядерного оружия недопустима, добавил директор СВР.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. По словам главы украинского государства, если саммит стран - участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев вправе считать, что документ не работает.

Будапештский меморандум подразумевает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Документ был подписан Россией, США и Британией 5 декабря 1994 года.