Джонсон отказался от участия в гонке за пост премьера Британии

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен участвовать в предвыборной гонке за лидерство в Консервативной партии. В частности, он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост нового британского премьера.

В качестве объяснения своей позиции он сказал, что сейчас не то время. Джонсон добавил, что при этом он «преодолел очень высокий барьер в 102 кандидатуры». Его слова приводит британское издание Sky News.

«Я считаю, что могу многое предложить. Но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», - пояснил Джонсон.

Также предшественник Лиз Трасс указал на поддержку со стороны своих коллег, которая «его привлекла». Но он отметил, что «вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте».

Ранее британская пресса сообщала, что Джонсон собирается выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра. Накануне этого события стало известно, что премьер Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьера Британии.