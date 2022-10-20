В общей сложности она возглавляла правительство Соединенного Королевства 45 дней. В истории страны это рекордно короткий срок.

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Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьера Британии. В общей сложности она возглавляла правительство Соединенного Королевства 45 дней. В истории страны это рекордно короткий срок.

Она отметила, что будет занимать должность до тех пор, пока не будет выбран ее преемник. Трасс добавила, что выборы нового лидера консерваторов состоятся на следующей неделе.

Лиз Трасс 47 лет. Она возглавила британское правительство в начале прошлого месяца. Под ее руководством кабмин предложил экономический курс, которым предполагалось сокращение налогов и уменьшение соцльгот. Принятые меры вызвали потрясение на финансовых рынках, а курс британской национальной валюты - фунта - рухнул до исторического минимума, что вызвало недовольство в стране.

В парламенте Британии также выражали негодование в связи с правлением Трасс. В частности, в начале недели около сотни членов парламента написали письма с просьбой провести вотум недоверия главе кабмина.