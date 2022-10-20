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The Times: Джонсон собирается выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра

Ян Брацкий
22:58 20.10.2022
Кроме Бориса Джонсона на вакантное место главы правительства претендуют бывший министр финансов Риши Сунак, а также лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт.
The Times: Джонсон собирается выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра
© Фото: Steve Taylor, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра Великобритании меньше двух месяцев назад, вновь намерен выставить свою кандидатуру. Об этом сообщает The Times. В настоящее время политик советуется с доверенными лицами, пишет издание. Кроме Джонсона на вакантное место претендуют экс-глава Минфина Риши Сунак, а также лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт.

Ранее днем стало известно, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит с поста. Это решение она приняла сама, о чем сообщила в специальном обращении. В общей сложности Трасс возглавляла правительство Соединенного Королевства 44 дня и в истории страны это рекордно короткий срок.

Трасс будет занимать должность до тех пор, пока не будет выбран ее преемник. Скорее всего, выборы состоятся на следующей неделе, отметила она. Лиз Трасс 47 лет. Она возглавила британское правительство в начале прошлого месяца. Под ее руководством кабмин предложил экономический курс, которым предполагалось сокращение налогов и уменьшение социальных льгот. Принятые меры вызвали потрясение на финансовых рынках, а курс британской национальной валюты - фунта - рухнул до исторического минимума, что вызвало недовольство в стране.

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