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Найдены обломки самолета, на котором летел немецкий миллиардер Шаллер

Максим Крюков
08:29 23.10.2022
Кроме того, найдены тела двух погибших, среди них один ребенок. Их личности не раскрываются.
Найдены обломки самолета, на котором летел немецкий миллиардер Шаллер
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, GlobalLookPress
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Во время поисково-спасательных мероприятий пропавшего накануне у берегов Коста-Рики частного самолета были найдены тела двух человек. Их личности не раскрываются. Среди найденных погибших есть один ребенок. Об этом пишет издание El Observador, ссылаясь на заявление министерства общественной безопасности.

Также сообщается, что спасатели обнаружили обломки летательного аппарата.

Напомним, вчера стало известно, что у Коста-Рики пропал частный самолет, на борту которого были пять граждан Германии. Воздушное судно потеряло связь с диспетчерской вышкой во время полета над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне.

Как позже писала немецкая газета Bild am Sonntag, на борту находился основатель крупнейшей в Германии сети фитнес-клубов McFit Райнер Шаллер, его девушка Кристиана Шикорски и дети Арон и Финя, а также еще один немец Маркус Куррек. Самолет направлялся из Мексики в аэропорт города Лимона.

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