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В Коста-Рике пропал частный самолет с пятью гражданами ФРГ на борту

Максим Крюков
10:55 22.10.2022
На данный момент в связи с неблагоприятными погодными условиями поиски самолета были приостановлены.
В Коста-Рике пропал частный самолет с пятью гражданами ФРГ на борту
© Фото: Harry Laub, imagebroker.com, GlobalLookPress
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У берегов Коста-Рики пропал следовавший из Мексики частный самолет, на борту которого находятся пять граждан Германии. Об этом сообщил глава министерства общественной безопасности Мексики Хорхе Торрес. Видеозапись заявления опубликовало местное издание Observador.

«Около 18:00 (03:00 по московскому времени) мы получили сообщение о (потере - прим. ред.) частного самолета, следовавшего из Мексики в аэропорт города Лимона. На борту находились пять пассажиров немецкой национальности. Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой во время полета над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне», - сказал он.

Торрес отметил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями поиски самолета были приостановлены, поисковые работы будут возобновлены в 05:00 (14:00 мск) в субботу, 22 октября. К настоящему моменту личности пилота и пассажиров не раскрыты.

Сегодня утром власти американского города Кин (штат Нью-Гэмпшир) сообщили, что в многоквартирный дом врезался самолет. По предварительным данным, находившиеся на его борту люди погибли. Также сообщается, что в результате инцидента произошел пожар.

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