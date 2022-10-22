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Миллионер с детьми и подругой находились на борту пропавшего у Коста-Рики самолета

Ян Брацкий
16:40 22.10.2022
Поисково-спасательная операция приостановлена из-за плохих погодных условий.
Миллионер с детьми и подругой находились на борту пропавшего у Коста-Рики самолета
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, GlobalLookPress
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На борту пропавшего у побережья Коста-Рики самолета находился немецкий миллионер и основатель сети фитнес-клубов McFit Райнер Шаллер, его девушка Кристиана Шикорски и дети Арон и Финя, также с ними был мужчина по имени Маркус Куррек. Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag.

Об исчезновении частного самолета, который следовал из Мексики в аэропорт города Лимона стало известно ранее. Около 03:00 по московскому времени связь с пилотом была потеряна, а после и само воздушное судно пропало с радаров. Инцидент произошел над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне.

В настоящий момент пропавший борт ищут спасатели, но из-за плохих погодных условий поиски приостановлены.

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