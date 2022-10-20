FT: Украину шокировали планы США ограничить поддержку Киева

Ранее конгрессмен Кевин Маккарти заявил, что при определенных обстоятельствах Штаты могут прекратить финансировать Украину.

© Фото: Aleksandr Gusev, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Украинские власти были шокированы заявлением лидера республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов военная помощь Киеву может сократиться.

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», - цитирует Financial Times руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию.

Утверждается, что власти Украины были удивлены словами Маккарти, так как депутат Рады встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убежден, что Киеву продолжат помогать.

В свою очередь, представитель украинского МИД Олег Николенко выразил надежду на то, что США будут и дальше оказывать Киеву «постоянную двухпартийную поддержку».

Ранее американские СМИ сообщили о том, что в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США может прекратить оказывать денежную помощь Украине. По словам политиков, сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет изменений мнения американских избирателей.