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FT: Украину шокировали планы США ограничить поддержку Киева

Виктория Ивашечкина
12:39 20.10.2022
Ранее конгрессмен Кевин Маккарти заявил, что при определенных обстоятельствах Штаты могут прекратить финансировать Украину.
FT: Украину шокировали планы США ограничить поддержку Киева
© Фото: Aleksandr Gusev, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинские власти были шокированы заявлением лидера республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов военная помощь Киеву может сократиться.

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», - цитирует Financial Times руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию. 

Утверждается, что власти Украины были удивлены словами Маккарти, так как депутат Рады встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убежден, что Киеву продолжат помогать.

В свою очередь, представитель украинского МИД Олег Николенко выразил надежду на то, что США будут и дальше оказывать Киеву «постоянную двухпартийную поддержку».

Ранее американские СМИ сообщили о том, что в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США может прекратить оказывать денежную помощь Украине. По словам политиков, сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет изменений мнения американских избирателей.

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