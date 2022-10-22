Sky News: экс-премьер Джонсон вернулся в Британию после отставки Трасс

Утверждается, что самолет с политиком на борту уже приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в страну на после сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост нового премьера. Об этом информирует телеканал Sky News.

«Джонсон вернулся в Соединенное Королевство», - сказано в сообщении телеканала.

Ранее член британского парламента Джеймс Даддридж рассказал, что политик вернется в субботу, 22 октября, с отдыха на Карибах на фоне отставки Лиз Трасс. Утверждается, что самолет с Джонсоном на борту приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.

Напомним, в четверг, 20 октября, политик подала в отставку. Лиз Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны. При этом Трасс будет занимать должность главы правительства до тех пор, пока в стране не выберут нового премьера. По ее словам, выборы состоятся уже на следующей неделе.