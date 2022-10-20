Не «железная леди»: что успела Лиз Трасс за 44 дня своего премьерства

Под ее руководством кабмин предложил экономический курс, которым предполагалось сокращение налогов и уменьшение соцльгот. Принятые меры вызвали потрясение на финансовых рынках, а курс фунта рухнул до исторического минимума.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Li Ying, XinHua, Globallookpress

Дауннинг-стрит провожает Лиз Трасс. Всего 44 дня на посту-премьера. Для Соединенного Королевства это рекорд, так мало правительством еще никто не управлял. До нее лишь премьер Джордж Каннинг, в середине 19 века, пробыл на должности - 119 дней, но его политическая карьера оборвалась из-за смерти. К слову, Wikipedia уже внесла коррективы и поставила Лиз Трасс на последнее место. Как только дверь резиденции захлопнулась, среди журналистов раздался смех.

Еще до выхода Трасс к прессе, с крылечка дома номер 10 спустился знаменитый мышелов Кот Ларри - оглядывался внимательно по сторонам, словно потерял кого-то или, наоборот, искал. В его Twitter, кстати, появилась свежая публикация.

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается слишком долго», - говорится в тексте.

Шесть дней назад британцы запустили онлайн-транслянцию: на столе фотография премьера, рядом - салат-латук. И вопрос: кто протянет дольше? Расчет был на то, что овощ завянет примерно через 7-10 дней. В итоге победил овощ. Сначала прозвучал гимн страны, затем опустили фото, а после устроили вечеринку.

А ведь еще недавно с овациями ее встречали однопартийцы. Первым же делом, став премьером, Трасс начала перестановку в правительства. Однако затем что-то пошло не так, и этим воспользовалась оппозиция.

«Экономика канула в лету! Лучший друг нашего премьера ушел! Все ушли! Так почему ОНА все еще здесь!», - заявлял лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

Стармер намекал на отставку главы минфина Квази Квартенга, которого так хвалила Трасс, а потом сама же его и уволила - за провальные проекты нацбюджета, которые привели Королевство к обвалу фунта и биржевому краху. Тогда британские парламентарии впервые обмолвились о вынесении вотума недоверия - началось с нескольких политиков, затем число недовольных выросло до ста. Но Лиз не сдавалась.

«Господин Спикер, я боец, а не трус. Я действовала в национальных интересах, чтобы обеспечить экономическую стабильность», - говорила Трасс.

Стабильности для экономики так и не добилась. Хотя активно на камеру проявляла свою заинтересованность. Премьеру показывали, как устроено внутридомовое газовое оборудование. Для имиджа - красиво. А на практике - сумма за газ и электроэнергию достигнет 4 300 фунтов стерлингов в год для одной семьи, пишут британские аналитики. Это примерно 300 тысяч рублей. И все это результаты неумелой политики и агрессивной антироссийской риторики, которая прославила Трасс. Самые знаменитые кадры с ее участием - проезд на танке в Эстонии, тогда еще будучи главой МИД.

Таким образом Лиз Трасс подражала Маргарет Тэтчер, что весьма иронично, ведь в юности Лиз выходила на митинги с лозунгами «долой Мэгги и королеву». Однако убеждения ее менялись так часто, как это требовали ее политические амбиции. Антимонархистка перешла в лагерь консерваторов. Но образ «железной леди» поддерживать было трудно, особенно после неудач в географии: на переговорах с Сергеем Лавровым Трасс не признавала Воронежскую и Ростовскую области в составе России. Однажды неудачно пошутила про французского президента.

Совпадение или нет, но Эммануэль Макрон был одним из первых, кто высказался насчет отставки британского премьера, и между строк читалась мысль, будто теперь он оценил Трасс по поступкам, а не словам.

«У нас с ней были деловые отношения. Надеюсь, что Великобритания как можно скорее обретет стабильность и пойдет дальше. Это будет хорошо и для нас, и для нашей Европы», - сказал французский лидер.

Лидеры Лейбористской партии призвали к немедленным парламентским выборам. СМИ сообщают, что Борис Джонсон, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, хотя, судя по комментариям британцев в соцсетях, пока больше всего доверия и народной любви у кота Ларри.