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Минпромторг РФ расширит программу льготного автокредитования для пенсионеров и военных

Ян Брацкий
20:46 23.10.2022
О возобновлении программы автокредитования и лизинга стало известно в июле.
Минпромторг РФ расширит программу льготного автокредитования для пенсионеров и военных
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Минпромторг РФ планирует расширить программу льготного автокредитования уже в 2022 году, включив в нее пенсионеров и военнослужащих. Об этом заявил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Категория граждан, которые могут воспользоваться программой льготного автокредитования, будет дополнена пенсионерами, военными и работниками правоохранительных органов в текущем году», - приводит ТАСС слова Мантурова.

Ранее профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предложил распространить программу льготного автокредитования на участников спецоперации ВС РФ на Украине. Предлагается включить в нее и призванных по частичной мобилизации россиян.

В середине июля Минпромторг России возобновил программы льготного автокредитования и лизинга. Россияне смогут получить льготные автомобильные кредиты на модели Lada, УАЗ, ГАЗ, стоимость которых не превышает два миллиона рублей. В соответствии с условиями программы, скидка будет составлять до 20% от стоимости транспортного средства. Для машин, которые продаются в ДФО, скидка составит четверть от цены для компенсации стоимости доставки из европейской части нашей страны.

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