В России возобновляют программы льготного автокредитования

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Министерство промышленности и торговли России с четверга, 14 июля, возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга.

Таким образом, россияне смогут получить льготные автомобильные кредиты на модели Lada, УАЗ, ГАЗ, стоимость которых не превышает два миллиона рублей.

«Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года», - заявили в ведомстве.

В соответствии с условиями программы, скидка будет составлять до 20% от стоимости транспортного средства. Для машин, которые продаются в ДФО, скидка составит четверть от цены для компенсации стоимости доставки из европейской части нашей страны.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что ведомство планирует выделить свыше 20 миллиардов рублей для того, чтобы поддержать спрос на автомобили в стране.