В стране и мире Комитет СФ предложил Минфину предоставить льготные автокредиты участникам спецоперации Виктория Ивашечкина Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и министру финансов Антону Силуанову. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: Профильный комитет Совфеда по экономической политике предложил распространить программу льготного автокредитования на участников спецоперации. Предлагается включить и призванных по частичной мобилизации россиян. «Комитет предлагает расширить перечень лиц, подпадающих под действие программы льготного автокредитования», - сказано в документе, который был подписан председателем комитета СФ Андреем Кутеповым, передает ТАСС, ссылаясь на копию письма, направленного вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и министру финансов Антону Силуанову. На днях бюджетный комитет Совета Федерации РФ поддержал закон о предоставлении мобилизованным гражданам кредитных каникул. Послабления касаются ипотечных и потребительских займов. Закон позволит предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСО, ФСБ, военной полиции, органов госохраны, военной прокуратуры и СК РФ, принимающим участие в СВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика