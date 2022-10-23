Огонь по людям: как украинские националисты терроризируют жителей Белгорода
Жители Белгородской области адаптируются к новым условиям жизни. В течение всей недели с украинской стороны ведутся обстрелы региона. Бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Больше всех страдает сейчас город Шебекино, жителям которого накануне было рекомендовано уйти в укрытия.
Работа российских ПВО слышна в самом Белгороде практически каждый день. Несколько дней назад части ракеты западного образца, попали в многоэтажный дом, густонаселенной части города. Лишь спустя несколько дней, после тщательного осмотра дома специалистами, местных жителей начали небольшими группами запускать в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи, пока строительные бригады занимаются восстановительными работами.
«Живы и слава Богу. Чудом. Повылетали какие-то обломки, что прямо в потолок воткнулись. Ну ничего, надеюсь, сейчас квартиру отремонтируют», - сетует жительница Белгорода Наталья.
Террористическая атака украинских националистов у большинства жителей дома, говорит Наталья, вызвала вполне ожидаемую реакцию.
«Мы им взаимностью ответим, я думаю», - уверена женщина.
Такие настроения сейчас у многих жителей Белгорода. Обстрелы со стороны Украины становятся все более ожесточенными, работа ПВО и разрывы снарядов людей пугают, но в городе нет никаких панических настроений. Те, кто захотел уехать по тем или иным причинам уже это сделали.
О том, как жители Белгорода пережили ожесточенный обстрел со стороны Украины и какие меры по недопущению атак националистов принимают власти - в репортаже Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».