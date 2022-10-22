Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в Шебекино при обстреле ВСУ

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Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников раскрыл подробности о состоянии пострадавших в Шебекино при обстреле со стороны вооруженных сил Украины.

«Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое, к сожалению, скончались - это мужчина и ребенок четырнадцати лет», - сказал он.

По его словам, в настоящий момент пять человек находятся в стационаре, у одного из них тяжелое состояние, ему предстоит операция. Еще четырех жителей города госпитализировали в больницу. Трое из них сейчас в тяжелом состоянии, один в реанимации, двое находятся на операции.

Один пациент средней тяжести, с ним в настоящий момент работают травматологи в отделении. Всем остальным помощь была оказана амбулаторно, их уже отпустили домой.