По его словам, западные СМИ не покажут атаки российских городов со стороны Украины, а покажут лишь ту сторону, которая выгодна Киеву.

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Западные средства массовой информации не показывают реальную картину из Белгорода, в котором был поврежден многоэтажный жилой дом после сбитой ракеты РСЗО, запущенной со стороны ВСУ. Об этом заявил американский журналист Патрик Ланкастер, который лично приехал в город. Репортаж был опубликован на YouTube-канале независимого корреспондента.

«Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесен гражданским строениям. Ведущие СМИ на Западе не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине», - заявил он.

Ланкастер отметил, что ремонт здания идет полным ходом, и россияне делают все возможное для ликвидации последствий ударов.

«Не будьте стадом, которое слепо верит тому, что им скажут ведущие СМИ. Откройте глаза и посмотрите на ситуацию с обеих сторон», - обратился корреспондент к своим зрителям.

Ранее были опубликованы кадры разрушений после падения ракеты на дом в Белгороде. В результате инцидента была повреждена крыша здания, и посыпалась облицовка. По данным местных властей, пострадавших нет.