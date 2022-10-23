Эхо мобилизации: как в регионах отреагировали на прекращение вручения повесток

Добровольцы продолжают прибывать в военкоматы, их правовой статус и все связанные с выплатами вопросы, депутаты Госдумы обещают решить в ближайшее время.

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Сразу в нескольких российских регионах, в частности в Москве и Подмосковье, на этой неделе власти отчитались о завершении частичной мобилизации. Там, где это объявлено - вручение повесток прекратилось. Те, у кого они остались на руках, в военкоматы могут не приходить. В целом, как ожидается, частичная мобилизация по всей стране закончится на следующей неделе.

Добровольцы, желающие отправиться на передовую защищать Донбасс, не смотря на окончание мобилизации, продолжают прибывать к местам сбора. Их статус, порядок выплат денежного содержания и другие юридические вопросы с этим связанные - в ближайшее время тоже будет определены. Госдума анонсировала принятие поправок, касающихся добровольцев.

Другой вопрос, который сейчас требует повышенного внимания - поддержка семей мобилизованных и решение их социальных вопросов. Помимо централизованной помощи, президент Владимир Путин ранее поручил главам регионов, Народному фронту и волонтерам уделить этим семьям особое внимание. Кроме того, на этой неделе президент лично проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Глава государства посмотрел, как проходят курс молодого бойца, как идет боевое слаживание.

О том, как прошла частичная мобилизация и о мерах поддержки семей военнослужащих - в репортаже Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».