Мобилизованный и доброволец: родные братья из Забайкалья рассказали о подготовке

Подготовку в учебном центре проходят призванные в ряды ВС РФ родные братья Василий и Аркадий из Забайкалья. Младший из них был призван по повестке, а старший добровольно пошел в военкомат.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Мобилизованные граждане Забайкальского края, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку в окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО). Кадры практических занятий опубликовало Минобороны России.

Бойцы осваивают тактику действий по борьбе с условным противником в населенных пунктах. В ходе практических занятий военнослужащие в составе подразделения после получения разведданных о силах «противника» скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня. В дальнейшем личный состав с ведением комбинированного огня из автоматов АК-12, пулеметов Калашникова, ручных гранат и применением маскировочных средств осуществили захват занятого условными боевиками района.

Подготовку в ОУЦ проходят призванные в ряды Вооруженных сил РФ родные братья Василий и Аркадий из Забайкалья. Младший из них был призван по повестке, а старший добровольно пошел в военкомат.

«Каждый день проходит что-то новое. Медицинская подготовка, стрельбы, вождение - все проходим, всему обучают. Бывают сложности, но преодолеваем их. Настрой только боевой. Все защитники своей Родины, все служили, принимали присягу», - сказали братья Кривцовы.

Кроме того, на полигоне мобилизованные проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по корпусу боевой машины из окопа. Упражнение позволяет проверить характер и обучить военнослужащих действиям по борьбе с бронемашинами в ближнем бою.

Учебные задачи отрабатываются в различных вариантах тактической обстановки, в частности, при условном наступлении, а также при маневренной и позиционной обороне. При этом дополнительно с военнослужащими проводятся занятия по военно-медицинской подготовке, РХБЗ, инженерному обеспечению.

Ранее «Звезда» рассказала, как в зоне СВО проходят занятия мобилизованных из Ростовской области. В отличие от тренировок на полигоне, здесь ими руководят не инструкторы, а действующие командиры. Проводят тактико-специальную, огневую и медицинскую подготовку.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.