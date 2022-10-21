В Кремле заявили, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России еще не названа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этом случае актуальны слова Путина, сказанные им 14 октября, о том, что частичная мобилизация завершится где-то через две недели.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации еще не существует. Песков отметил, что в этом случае актуальны слова Путина, сказанные им 14 октября, о том, что частичная мобилизация завершится где-то через две недели.

«Какой-то более точной даты нет», - заметил Песков.

Также Дмитрий Песков заметил, что пока преждевременно делать выводы по поводу ошибок, допущенных в ходе частичной мобилизации, - для этого надо дождаться завершения мобилизационных мероприятий во всей стране. Но пресс-секретарь президента добавил, что при этом из них выносятся необходимые уроки.

Еще Песков добавил, что в Кремле не обсуждалась возможность введения двухгодичной службы в армии.