В США признали зависимость Пентагона и NASA от Маска

Ранее в США заявили о стремлении президента Джо Байдена и его администрации расправиться с Илоном Маска.

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Власти США обеспокоены возросшим политическим влиянием Илона Маска, а также его «безрассудными» заявлениями по Тайваню и Украине. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Мэри Джордан. Между тем, считает она, компания Маска SpaceX еще необходима Пентагону, поскольку вооруженные силы США активно используют ее оборудование, а также NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

«Хотя Маск меньше нуждается в Вашингтоне теперь, когда он стал влиятельной фигурой в мире, Вашингтон продолжает от него зависеть», - пишет журналист для издания The Washington Post.

Тем не менее, американское правительство продолжает искать новых партнеров, с которыми можно сотрудничать в части поставок Киеву необходимого оборудования.

«SpaceX не единственная компания. Есть и другие, с которыми мы можем сотрудничать, когда речь идет о предоставлении Украине того, что ей необходимо на поле боя», - цитирует издание слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Ранее конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что президент США Джо Байден и его администрация намерены расправиться с Илоном Маском. По ее словам, официальный Вашингтон не может его контролировать и ищет любые способы «свергнуть» предпринимателя или заставить его сдаться и замолчать.

Ранее Илон Маск сделал ряд резонансных заявление по украинской тематике. В частности, миллиардер усомнился в победе ВСУ на поле боя, призвал признать Крым российским и напомнил о праве жителей новых регионов РФ на самоопределение. После серии подобных высказываний Маск подвергся резкой критике на Украине и у себя на родине.