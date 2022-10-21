В США заявили о желании Белого дома расправиться с Илоном Маском

Ранее Белый дом инициировал проверки бизнеса Илона Маска из-за его высказываний о ситуации на Украине.

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Президент США Джо Байден и его администрация намерены расправиться с предпринимателем и главой корпорации SpaceX Илоном Маском. С таким заявлением выступила конгрессвумен Тулси Габбард.

«Администрация Байдена и властная элита придумывают способы уничтожить Маска, потому что они не могут его контролировать... Грубый авторитаризм», - написала она в Twitter.

По ее словам, официальный Вашингтон ищет любые способы «свергнуть» предпринимателя или заставить его сдаться и замолчать.

Накануне стало известно о планах Белого дома начать проверку в сфере национальной безопасности сделок американского миллиардера Илона Маска после его заявлений о ситуации на Украине. Как выяснилось, американские чиновники испытывают «дискомфорт» в связи с громкими заявлениями основателя компаний Tesla и SpaceX о финансировании Starlink на Украине и его «все более дружественной позиции по отношению к России».

Напомним, ранее Илон Маск сделал целый ряд резонансных заявлений. В частности, он усомнился в победе ВСУ над Вооруженными силами РФ на поле боя, а также предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, признать Крым российским и провести новые референдумы в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области под контролем ООН.