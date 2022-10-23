Крупное украинское предприятие «Ровноазот» аварийно остановило работу из-за отсутствия света

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Одно из крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений на Украине «Ровноазот», находящееся в Ровенской области, аварийно остановило работу ключевых цехов в связи с отсутствием электричества. Об этом сообщается на официальном сайте Group DF, в которую входит организация.

«22 октября…произошло частичное обесточивание ЧАО "Ровноазот" и вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений. Из-за отсутствия электроэнергии были остановлены цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры», - говорится в сообщении.

Накануне в украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что масштаб повреждений от обстрелов российскими войсками объектов энергетической инфраструктуры Украины сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Для снижения нагрузки на сети были вынуждено применены ограничения энергоснабжения практически во всех областях Незалежной.

Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов по территории Украины с 10 октября были повреждены треть электростанций, что привело к перебоям и отключениям электричества во всех областях.