Укрэнерго: масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября

Для снижения нагрузки на сети были вынуждено применены ограничения энергоснабжения практически во всех областях Украины.

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Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что сегодня, 22 октября, был совершен ракетный удар по энергетическим объектам магистральных сетей в западных регионах страны.

«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

Отмечается, что специалисты НЭК смогут приступить к восстановлению пораженных объектов после того, как спасатели ликвидируют последствия ракетных попаданий. Также сообщается, что для снижения нагрузки на сети были вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Сегодня утром в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. ВС РФ начали наносить массированные ракетные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября.