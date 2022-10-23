FT: главнокомандующий ВМС США заявил о подготовке к войне с КНР

По словам Майкла Гилдея, боевые действия из-за ситуации с Тайванем могут разгореться в течение года.

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Соединенные Штаты Америки начали подготовку к войне с Китаем. Об этом заявил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей. По его словам, боевые действия из-за ситуации с Тайванем могут разгореться в течение года.

«Такая возможность будет в 2022 году или теоретически в 2023 году», - передает Financial Times слова военного.

Майкл Гилдей, комментируя заявление лидера КНР Си Цзиньпина о намерении поставить точку в тайваньском вопросе, отметил, что китайские власти выполняют все свои обещания. Поэтом в США необходимо уже сейчас быть готовыми к противостоянию с КНР.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден сообщил о намерении защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет остров к обретению независимости от КНР.

После этого представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выражает острое недовольство и решительный протест, а также сделал строгое представление Вашингтону в связи с заявлениями президента США Джо Байдена по Тайваню. Дипломат отметила, что слова американского лидера также нарушают обязательство США не поддерживать независимость Тайваня и посылают ложный сигнал выступающим за независимость острова сепаратистским силам.