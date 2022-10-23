Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии российских военнослужащих

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В министерстве обороны Белоруссии сообщили, что на территорию страны прибывают военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего вхождения в состав региональной группировки войск.

«Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В понедельник, 17 октября, в Минобороны Белоруссии анонсировали учения сил региональной группировки войск РФ и РБ с боевой стрельбой и пусками зенитных ракет. Помощник министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко отметил, что состав российской части группировки, а также сроки и районы развертывания будут уточняться и определяться из складывающейся обстановки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Он добавил, что группировку Союзного государства начинают задействовать, если уровень угрозы достигает нынешнего уровня.