Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск

Президент Белоруссии также заявил, что на Украине не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам», - приводит его слова «Белта».

Он добавил, что группировку Союзного государств начинают задействовать, если уровень угрозы достигает нынешнего уровня. Белорусский лидер добавил, что формирование группировки началось по его распоряжению, оно будет длиться около пары дней. Как утверждает Лукашенко, в Киеве не просто обсуждают, а планируют нанести удары по белорусской территории.

Также сегодня украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о повреждении 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве.