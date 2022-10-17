МО Белоруссии анонсировало учения сил региональной группировки войск с боевой стрельбой

Помощник министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко отметил, что состав российской части группировки, а также сроки и районы развертывания будут уточняться и определяться из складывающейся обстановки.

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В Минобороны Белоруссии анонсировали учения сил региональной группировки войск РФ и РБ с боевой стрельбой и пусками зенитных ракет.

«Основным содержанием будут являться тактические учения, в том числе с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет, тактико-специальные занятия с отработкой вопросов инженерного оборудования рубежей», - заявил помощник министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.

Он добавил, что воинские подразделения, прибывшие из России, будут размещены на четырех полигонах в Белоруссии - в восточной и центральной части страны.

При этом Ревенко отметил, что состав российской части группировки, а также сроки и районы развертывания будут уточняться и определяться из складывающейся обстановки.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении объектов военного управления и энергетики Украины высокоточным оружием.