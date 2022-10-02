В стране и мире Роскосмос показал спутниковые фото Балтийского моря после утечки газа Ирина Елагина Съемку провел спутник «Канопус-В» © Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress Читайте нас на: Роскосмос поделился новыми фотографиями утечки газа из трубопровода «Северных потоков» в Балтике. Кадры опубликованы в Telegram-канале компании. «Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», - сообщили в публикации. © roscosmos_gk Telegram В госкорпорации уточнили, что уникальные кадры получены от спутника. «Съемка велась с помощью космического аппарата «Канопус-В», - отметили в Роскосмосе. Напомним, что ранее компания Nord Stream AG сообщила о прекращении утечки газа на трубопроводе «Северный поток - 2». По данным вице-премьера России Александра Новака, для восстановления разрушенного газопровода есть технические возможности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика