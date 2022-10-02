Роскосмос показал спутниковые фото Балтийского моря после утечки газа
Съемку провел спутник «Канопус-В»
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
Роскосмос поделился новыми фотографиями утечки газа из трубопровода «Северных потоков» в Балтике. Кадры опубликованы в Telegram-канале компании.
«Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», - сообщили в публикации.
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