Nord Stream 2 AG: утечка газа в «Северном потоке - 2» прекратилась

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Давление в газопроводе «Северный поток - 2» стабилизировалось, нитка опустела. Об этом сообщило Датское энергетическое агентство в своей соцсети со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток - 2" давление стабилизировалось, утечка газа прекратилась», - цитирует РИА Новости заявление.

Ранее «Газпром» заявил, что в момент разрыва в трех нитках «Северного потока» находилось около 800 миллионов кубометров газа. В компании заявили, что в нитках «Северного потока» находилось столько газа, сколько Дания потребляет за три месяца.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.