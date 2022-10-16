Fox News: лишь треть американцев готовы проголосовать за Байдена в 2024 году

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Лишь 33% американцев готовы проголосовать на предстоящих в 2024 году президентских выборах за действующего главу государства Джо Байдена. При этом в январе этот показатель был на три процента выше. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, который провел телеканал Fox News.

Согласно результатам исследования, 54% опрошенных американцев предпочли бы отдать свой голос «за кого-то другого». Порядка 10 процентов респондентов заявили, что пока не определились за кого хотят голосовать.

Отмечается, что опрос проводился с 9 по 12 октября. В исследовании приняли участие 1206 респондентов. Погрешность результатов составляет 2,5 процентных пункта.

Напомним, недавно в Белом доме подтвердили планы американского лидера Джо Байдена принять участие в следующих выборах. Его конкурентом может стать Дональд Трамп. Он президент неоднократно говорил, что обязательно выдвинет свою кандидатуру.