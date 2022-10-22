Мантуров: группировка «Сфера» будет состоять из более 600 спутников

В этом году на проект выделено 14 миллиардов рублей.

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В рамках реализации проекта «Сфера» планируют создать спутниковую группировку более чем из 600 аппаратов. Ее основной целью станет достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«В этом году на проект выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах примерно по 18 млрд рублей. В 2025 году в настоящее время на проект зарезервировано 8,5 млрд рублей», – передает пресс-служба Минпромторга слова Дениса Мантурова.

Напомним, в субботу вечером с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и аппаратом «Скиф-Д», запущенным по программе «Сфера». Доставить аппараты на заданные орбиты в течение нескольких часов должен разгонный блок «Фрегат».

Создание проекта в 2018 году анонсировал президент России Владимир Путин. Помимо спутников связи, в «Сферу» включат аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.