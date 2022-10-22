С Восточного стартовал «Союз» со спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом программы «Сфера»

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В субботу вечером с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и аппаратом «Скиф-Д», запущенным по программе «Сфера». Об этом сообщает государственная корпорация Роскосмос.

На данный момент от третьей ступени ракеты уже отделился разгонный блок «Фрегат». Он доставит космические аппараты на заданные орбиты. Предполагается, что выведение трех «Гонцов-М» и «Скифа-Д» займет несколько часов.

Отметим, это первый старт ракеты в 2022 году с Восточного. Также «Скиф-Д» стал первым аппаратом, запущенным по программе «Сфера», подразумевающей запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Напомним, накануне с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету «Союз-2.1в» с военными спутниками. Они успешно вышли на целевую орбиту.