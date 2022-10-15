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Киев: российская армия получает на Украине опыт борьбы «фактически с армией НАТО»

Ирина Елагина
19:58 15.10.2022
В Киеве признали вовлеченность НАТО в конфликт на Украине.
Киев: российская армия получает на Украине опыт борьбы «фактически с армией НАТО»
© Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress
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Официальный Киев признал, что российской спецоперации на Украине противостоит Североатлантический альянс, «фактически армия НАТО». Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила об этом в интервью Newsweek.

«Этот конфликт дает Российской Федерации, российской армии драгоценный опыт боевых действий, в основном, с натовской армией, которая уже воспитана по натовским стандартам, натовским командным цепям, оснащена новейшей натовской техникой», - отметила вице-премьер Украины.

На вопрос издания, означает ли, что Украина откажется от мира, пока Россия все еще представляет какую-либо военную угрозу, Стефанишина ответила: «Да». И добавила, что «каждый конфликт заканчивается переговорами, как сказал мой президент, эти переговоры могут вестись не с действующим президентом Российской Федерации».

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