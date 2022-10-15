В стране и мире Киев: российская армия получает на Украине опыт борьбы «фактически с армией НАТО» Ирина Елагина В Киеве признали вовлеченность НАТО в конфликт на Украине. © Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress Читайте нас на: Официальный Киев признал, что российской спецоперации на Украине противостоит Североатлантический альянс, «фактически армия НАТО». Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила об этом в интервью Newsweek. «Этот конфликт дает Российской Федерации, российской армии драгоценный опыт боевых действий, в основном, с натовской армией, которая уже воспитана по натовским стандартам, натовским командным цепям, оснащена новейшей натовской техникой», - отметила вице-премьер Украины. На вопрос издания, означает ли, что Украина откажется от мира, пока Россия все еще представляет какую-либо военную угрозу, Стефанишина ответила: «Да». И добавила, что «каждый конфликт заканчивается переговорами, как сказал мой президент, эти переговоры могут вестись не с действующим президентом Российской Федерации». Экспертное мнение и аналитика