В Киеве нашли способ ускорить поставки оружия из Европы

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Украинские власти пригрозили европейским соседям миграционным кризисом, если ЕС не поторопится с поставками боевой техники и боеприпасов. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung намекнул премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он обвинил Россию в ударах по объектам энергетической инфраструктуры и предупредил Брюссель о последствиях.

«Потому что если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», - заявил Шмыгаль.

С его слов, с момента начала специальной военной операции Украину уже покинули порядка восьми миллионов человек. Чиновник потребовал от Европы средства противовоздушной обороны и боеприпасы для них.

«Ракеты только производятся, но они нужны нам уже сейчас», - сказал он.

Киевский режим уже неоднократно заявлял, что рассчитывает получить от Германии танки Leopard 2. Однако официальный Берлин не торопится выполнять желания главы украинского государства, постоянно ссылаясь на согласования с партнерами по НАТО.

Российские Вооруженные Силы наносят ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине с 10 октября. За два дня до этого СБУ организовало теракт на Крымском мосту. Удары ВС РФ наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Киева до Львова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что уже разрушены 30% электростанций.