Экс-посол Украины в ФРГ придумал, как Киеву получить 200 танков

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Простой арифметический ответ на сложную задачу с оказанием военной помощи Украине нашел экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он придумал, как Киеву получить 200 немецких танков Leopard 2, и рассказал изданию Welt am Sonntag.

«В дюжине стран имеется более 2000 танков Leopard 2. Если каждая из этих стран уступит Украине около 10 процентов, мы сможем сформировать целую армию из 200 и более танков», - приводит слова Мельника РИА Новости.

Напомним, что ранее Минобороны Германии вновь заявило о невозможности поставок современных немецких танков на Украину.