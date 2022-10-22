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На Каховском водохранилище начали сбрасывать воду

Анна Назайкина
16:28 22.10.2022
Как утверждается, в настоящий момент объект работает в штатном режиме, несмотря на то, что три агрегата сейчас не функционируют.
На Каховском водохранилище начали сбрасывать воду
© Фото: Липунов Г.А, CC0, Wikimedia
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Из Каховского водохранилища сбрасывают воду по течению Днепра. Мера была принята для того, чтобы снизить ущерб в случае разрушения гидроэлектростанции. Такое заявление сделал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Он обратил внимание на то, что в настоящий момент объект работает в штатном режиме, несмотря на то, что три агрегата сейчас не функционируют.

«Она (станция - Прим. ред.) не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все затворы», - сказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live».

Объект находится в 70 километрах от Херсона. Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин в беседе со «Звездой» отмечал, что киевский режим целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры региона. Он подчеркнул, что имеются данные о подготовке Киевом ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции.

Ранее Леонтьев объяснял, почему возможный подрыв ГЭС со стороны украинских националистов можно сравнить с «чеховским ружьем».

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