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Подрыв Каховской ГЭС - как «чеховское ружье»: раз об этом говорят, то Киев это, скорее всего, может сделать. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По его словам, власти осуществляют сброс воды на гидроэлектростанции планово, тем самым пытаясь снизить возможный ущерб в случае ее подрыва.

Леонтьев также жестко прокомментировал заявления киевских властей, что это РФ якобы собирается взорвать Каховскую ГЭС. Эти заявления попросту нелогичны - именно ВСУ постоянно обстреливают станцию и хотят оставить жителей Крыма без воды.

«Где логика в том, чтобы перекрыть поставки воды в Крым, который осуществляется с февраля этого года? Нет этой логики», - заявил глава администрации.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете безопасности Организации Объединенных Наций письмо с призывом не допустить катастрофы на Каховской ГЭС. По его словам, Вооруженные сил Украины на протяжении пяти месяцев обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, выпуская до 120 ракет в сутки, преимущество из американских РСЗО HIMARS. Он акцентировал внимание на том, что при таком сценарии могут погибнуть тысячи людей и пострадать тысячи домов.