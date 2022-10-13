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Генсек НАТО заявил, что альянс - не сторона конфликта на Украине

Марина Крижановская
18:44 13.10.2022
Вместе с тем генсек поблагодарил всех членов НАТО, «внесших значительный вклад» в поддержку Украины, и призвал их ее продолжать.
Генсек НАТО заявил, что альянс - не сторона конфликта на Украине
© Фото: Nicolas Landemard, Keystone Press Agency, Globallookpress
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От Североатлантического альянса поступили новые заявления относительно его участия в вооруженном конфликте на Украине. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО - не сторона конфликта.

При этом генсек заявил о продолжении поддержки киевских властей оружием до определенного времени. Его слова приводит РИА Новости.

«НАТО не является стороной конфликта, но мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Союзники по НАТО поставляют современные системы, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику», - сказал он в конце заседания глав оборонных ведомств стран военного блока.

Также Столтенберг поблагодарил всех членов НАТО, «внесших значительный вклад» в поддержку Украины, и призвал их ее продолжать. Сутками ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с постановкой вопроса о том, что НАТО воюет на стороне Украины

Тогда он ответил утвердительно на уточняющий вопрос журналистов, можно ли считать признанием слова генсека Североатлантического альянса Столтенберга о том, что поражение Украины будет означать поражение альянса.

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