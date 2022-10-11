Вашингтон заявил, что США не отправят свои войска на Украину

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Америка не хочет конфликта с Россией и исключает участие военнослужащих США в боевых действиях на территории Украины. Позицию американского президента по Украине озвучил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко», - процитировало Кирби РИА Новости.

Представитель Белого дома заявил, что Америка «не намерена отправлять военнослужащих США на Украину», не хочет эскалации конфликта и не допускает и мысли о применении ядерного оружия.

«Наша позиция в данном вопросе не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого», - подчеркнул Кирби.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил с безумием просьбы Киева о поставках реактивных систем залпового огня повышенной дальности.